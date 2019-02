France Bleu Mayenne en direct du Salon International de l'Agriculture 2019

France Bleu Mayenne sera au cœur de la plus grande ferme de France : évènement agricole de référence, non seulement en France mais aussi à l’étranger.

Le Salon International de l’Agriculture, dit SIA, rassemble tous les acteurs du monde agricole.

Éleveurs, producteurs, régions, organisations et syndicats professionnels, ministères et organismes publics ou instituts de recherche : chacun contribue à présenter les différentes facettes du secteur agricole et agroalimentaire, de ses métiers, de ses évolutions et de ses perspectives.

Le salon est organisé autour de quatre univers : Élevage et ses Filières / Les Produits des Régions de France, d'Outre-Mer et du Monde / Les Cultures et Filières végétales,Jardin et Potager / Les Services et Métiers de l'agriculture.

La thématique 2019 du salon est "Des femmes, des hommes, des talents ".

Jean-Luc Poulain, Président du Salon International de l'Agriculture :

L'égérie du #SIA2019 est une Bleue du Nord , elle s'appelle #Imminence

Imminence, 5 ans, est née en septembre 2013 à Saint-Aubin dans l’Avesnois-Tiérache. Elle vit sur l’exploitation de Gilles Druet, au milieu d’un troupeau de 100 autres vaches de race Bleue du Nord.

Votre radio au coeur du salon, sera en direct le mercredi 27 févier de 6H00 à 11H00.

Souvenez-vous SIA2018

Le Salon International de l'Agriculture 2019 ouvre ses portes du 23 février au 03 mars.

Du samedi 23 au mercredi 27 février, Charlotte Coutard pour la rédaction vous proposera :

Des sujets dans les journaux du week-end.

Des " Mayenne reportage " consacrés au SIA2019 diffusés lundi, mardi et mercredi à 6H15 / 7H45 et 12H20.

" consacrés au SIA2019 diffusés lundi, mardi et mercredi à 6H15 / 7H45 et 12H20. Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 février, Charlotte accompagnée de Yann Mainguy (technicien à France Bleu Mayenne) réaliseront une vidéo 360° pour une immersion totale au coeur du salon.

Mercredi 27 février

Retrouvez nous au studio « France Bleu » situé Pavillon 1, stand B006.

Plan du SIA 2019

De 6H00 à 9H00 : La matinale avec Philippe GUITTON et Gauthier PATURO.

Gauthier dans les allées du salon vous fera vivre les coulisses .

De 9H00 à 10H00 : Débat mené par Charlotte Coutard et Pascal Fouchet.

Thème : L’agriculture et l’Europe , ses Contraintes, ses atoûts, les normes, la PAC (politique agricole commune)…

De 10H00 à 11H00 : Le tour de France des régions avec Pascal Fouchet.

