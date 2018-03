Du 16 mars au 23 mars, c'est la Semaine de l'Artisanat en Mayenne organisée par La Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire. A cette occasion, France Bleu Mayenne participe à l'opération "Artisan d'un jour" pour vous plonger au cœur d'une activité artisanale.

" Artisan d'un jour".

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire propose depuis trois ans de participer à cette opération originale qui a pour but d'immerger une personnalité au sein d’une activité artisanale afin de découvrir l’un des 250 métiers de l’artisanat, le fonctionnement de l’entreprise et aussi d’échanger sur les problématiques de gestion rencontrées par son dirigeant.

L’artisan devra initier le néophyte au travail manuel. Les années passées, 16 personnalités ont participé à cette opération (députés, sportifs, conseillers départementaux, journalistes…)

France Bleu Mayenne en direct chez nos artisans

Mercredi 21 mars, France Bleu Mayenne poussera la porte de deux artisans en Mayenne pour un fil rouge en direct. Ecoutez France Bleu Mayenne pendant la matinale entre 6h et 9h !

Gauthier Paturo accompagnera Frédéric Veaux, Préfet de la Mayenne, chez Ludivine Senet, boulangère à St Germain le Fouilloux.

Jacques Morin accompagnera Anne Marie AMOROS, directrice de France Bleu Mayenne, chez Guillaume Dufour, pâtissier à Laval.

Rendez vous sur notre Facebook mercredi 21 mars pour vivre en Facebook Live l'opération "Artisan d'un jour" !