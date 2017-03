France Bleu Normandie en direct du Zénith de Rouen avec Christophe MAE

Ce mercredi gagnez vos places pour assistez à l'émission "ça vaut le détour" vendredi de 16h à 19h avec Sylvain Geffroy en direct du Zénith et rencontrez Christophe Maé

Christophe Maé est en tournée avec France Bleu: "L'attrape rêve tour" fait escale ce vendredi au Zénith de Rouen.Le concert est complet mais les dernières places sont à remporter sur votre radio préférée ;-)

Gagnez vos places en écoutant France Bleu Normandie

Ce mercredi 29 mars, entre 6h et 9h et entre 16 et 19h, jouez avec nous et gagnez votre rencontre vendredi avec Christophe Maé avant le concert. Vous assisterez à l'émission au Zénith entre 16h et 19h en présence de Christophe Maé et de son équipe , restauration sur place puis le concert.

Soyez rapide à composer le 02 35 07 66 66 !