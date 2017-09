France Bleu Normandie partenaire du Zénith de Rouen: septembre octobre 2017

Début de saison au Zénith de Rouen

FLORENT PAGNY Vendredi 29 Septembre 2017 à 20h00

Deux ans et demi après sa tournée "Vieillir ensemble", Florent Pagny retourne sur les routes à l'occasion de son "55 Tours", toujours avec France Bleu.

LES CHORISTES Le Samedi 30 Septembre 2017 à 20h00

Film culte dans le monde entier, le long-métrage "Les Choristes" reprend vie sur les plus belles scènes de l'Hexagone

LAURENT GERRA Le Mercredi 4 Octobre 2017 à 20h00

Après avoir fêté ses 25 ans de carrière sur scène accompagné du grand orchestre de Frédéric Manoukian, Laurent Gerra repart sur les routes de France pour présenter son nouveau spectacle intitulé "Sans Modération"

MICHEL JONASZ QUARTET Le Samedi 7 Octobre 2017 à 20h30

Le grand retour sur scène de Michel Jonasz avec Manu Katché et Jean-Yves d'Angelo !

30 ans après la tournée « Unis vers l’Uni ", ils sont à nouveau réunis pour quelques concerts exceptionnels

CHRISTOPHE MAE Le Dimanche 8 Octobre 2017 à 18h00

Après plus de 400 concerts et déjà 2 millions de spectateurs, l’aventure continue. 2ème concert de Christophe cette année au Zénith de Rouen.

SOPRANO Le Vendredi 20 Octobre 2017 à 20h00

Véritable référence de la scène rap et hip-hop française, Soprano galvanisera les foules avec ses tubes sans jamais oublier de transmettre des messages de tolérance ou de pointer du doigt les inégalités du quotidien

KIDS UNITED Le Samedi 21 Octobre 2017 à 17h00

Kids United est un groupe composé de 5 enfants âgés de 10 à 17 ans qui reprennent les plus belles chansons célébrant la paix et l’espoir. Esteban, 17 ans, Gloria, 10 ans, Nilusi, 17 ans, Erza, 11 ans et Gabriel 15 ans sont de véritables artistes passionnés par le chant

LES BODIN'S du 26/10/2017 au 29/10/2017

Pendant les vacances, Julie, jeune parisienne qui fait les 400 coups et le désespoir de ses parents, est placée chez des cousins éloignés, Les Bodin’s.

Les Bodin’s Grandeur Nature, ce phénomène burlesque créé par Vincent DUBOIS et Jean-Christian FRAISCINET, sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques qui circule. Dans les salles, c’est dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria BODIN, une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, et son fils Christian un vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens

