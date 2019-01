France Bleu Normandie vous propose de chanter en duo avec Amaury Vassili au Zénith de Rouen le 16 mars 2019 !

Amaury Vassili fête ses 10 ans de scène le 16 mars au Zénith de Rouen.

Vous aimez Amaury Vassili? Vous chantez?

France Bleu Normandie vous invite à venir faire un duo avec Amaury sur la chanson "Vivo per leï" le samedi 16 mars à 20h30 à l'occasion de ses 10 ans de scène au Zénith de Rouen.

Envoyer votre vidéo sur la messagerie facebook ou par mail jusqu'au 14 février 2019 19h.

Précisez vos nom et prénom, âge, adresses (postale et mail) et numéro de téléphone.

Le nom de la personne qui accompagnera Amaury sur scène sera communiqué par Amaury lui-même le dimanche 3 mars en direct sur France Bleu Normandie entre 10h et 12h.

Affiche Amaury Vassili 10 ans de scène au Zénith de Rouen

Depuis ses débuts , France Bleu Normandie suit la carrière d'Amaury. Celui qui chantait sur la tournée d'été France Bleu a bien grandit.

En 2011 "le plus jeune ténor du monde" est choisit pour représenter la France au concours Eurovision. C'est avec une chanson en langue corse qu'il se présente à Düsseldorf. Victime d'un soucis technique il ne gagnera pas le concours.

En 2012 sort l'abum "Una parte di me"

En 2013 il se produit à Rouen pendant l'Armada.

L'année suivante Amaury reprend Mike Brant dans un album qui sera certifié disque de platine avec 180000 exemplaires vendus.

Suivra ensuite "Chansons populaires" dans lequel il reprend des tubes des années 70

En 2018 c'est un album plus personnel que nous propose Amaury

Amaury Vassili album 2018

Le Facebook officiel d'Amaury Vassili