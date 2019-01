France Bleu Occitanie vous invite au 4e Festival Mondoclowns à Marmande

Jouez avec France Bleu Occitanie du 22 au 26 janvier pour gagner votre W.E. à Marmande à l'occasion du festival Mondoclowns, le festival de l'art clownesque sous toutes ses formes !

Un mot d'ordre pour le festival Mondoclowns : pas de compétition ! Juste une grande fête pour vous faire découvrir du vendredi 8 au dimanche 10 février à Marmande la très large palette de cet art au travers de ses plus fameux et prestigieux représentants !

A GAGNER ?

Votre W.E. en Val de Garonne les 8 et 9 février à l’occasion du festival Mondoclowns, pour vous et la personne de votre choix.

Le programme

COMMENT JOUER ?

Du lundi au vendredi, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31