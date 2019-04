France Bleu Occitanie vous invite pour une semaine en famille au Domaine Sainte Cécile à Vias Plage

Jouez avec France Bleu Occitanie et gagnez une semaine dans l'Hérault en Cottage Lodge 4 à 6 personnes au Yelloh! Village Camping Domaine Sainte Cécile à Vias Plage du 15 au 22 juin

Et si on vous offrait UNE SEMAINE de vacance sur la côte méditerranéenne ?

Oui oui ! Une semaine en famille au au Yelloh! Village Camping Domaine Sainte Cécile ! Une semaine en Cottage Lodge pour 4 à 6 personnes du 15 au 22 juin

Et avec ses 28m², sa terrasse, et ses 2 chambres et sa banquette convertible vous ne serez pas les uns sur les autres !

Et n'ayez pas peur d'avoir trop chaud, le Yelloh! Village Camping Domaine Sainte Cécile saura vous mettre à l'aise avec son parc espace baignade avec toboggans et aire de jeux aquatique, ses activités sportives ! À seulement 500m de la plage et du Canal du Midi !

Le tout à proximité de Vias et de son ambiance méridionale

Comment jouer?

De 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31

