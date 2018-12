France Bleu Occitanie vous invite sur les traces des Pionniers de l'Aeropostale

Jouez avec France Bleu Occitanie du 10 au 14 décembre et gagnez votre W.E. en famille à Toulouse à l'Hôtel du Grand Balcon, les petits déjeuners, vos entrées pour la visite de L'Envol des Pionniers, et une carte essence d'une valeur de 30 euros !

GAGNEZ VOTRE W.E. EN FAMILLE SUR LES TRACES DE L'AEROPOSTALE

L'Envol des Pionniers c'est cet espace muséographique dédié à la mémoire de l'Aéropostale. Avec la Halle de la Machine et les Jardins de la ligne, c'est l'un des piliers du nouveau pôle culturel de la Piste des Géants, construit autour de l'ancienne piste mythique de Montaudran, à Toulouse

Un lieu à découvrir en avant-première grâce à France Bleu Occitanie EN DIRECT vendredi 21 décembre de 9h à 11h !

L'envol des Pionniers

QU'EST CE QU'ON GAGNE ?

1 nuit pour 4 personnes (1 famille) à l’hôtel Le Grand Balcon + Les petits déjeuners

Vos entrées pour la visite de l’Envol des Pionniers

Une carte essence d'une valeur de 30 euros

Date à votre convenance selon les disponibilités de l'hôtel

L'envol des Pionniers

COMMENT JOUER ?

Du 10 au 14 décembre, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31