Jouez avec France Bleu Occitanie du 9 au 13 avril et gagnez votre séjour à l'hôtel Le Splendid à Dax

Poussez les portes d’un mythe des années 30...

Le Splendid

QU'ALLEZ-VOUS GAGNER ?

Un séjour de 2 jours/1 nuit pour 2 personnes en demi-pension à l'hôtel & Spa *** Le Splendid à Dax, en chambre double et demi-pension avec accès au SPA

La chambre

Profitez d’un séjour inoubliable à l’hôtel****& spa Le Splendid, groupe Vacances Bleues. Cet ancien palace Art Déco inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques et entièrement rénové vous séduira par ses chambres élégantes et feutrées, son restaurant aux saveurs authentiques, son Spa by Cinq Mondes, véritable bulle de bien-être de 1800 m2 avec grand bassin d'eau thermale, jets massants, 15 cabines de soins, parcours Kneipp, flotarium, caldarium, techniques innovantes de remise en forme et de relaxation (cryothérapie, access bars…).

Le SPA

COMMENT JOUER ?

Du 9 au 13 avril, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31