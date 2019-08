France Bleu Occitanie vous offre un séjour sportif et romantique dans le Gers

Jouez avec France Bleu Occitanie et partez les 14 et 15 septembre à deux et en baskets pour vivre une escapade romantique et sportive, entre Armagnac « Amour » et Adour et pour allier le sport à la découverte de paysages romanesques... Vignoble en Course

Et si vous passiez un weekend idéal les 14 et 15 septembre pour allier détente et bien-être ? Et vivre une expérience épicurienne de découvertes œnologiques de l'appellation St MONT et de ses sites emblématiques ?

À GAGNER

Le 14 septembre :

Accueil à l'Office de Tourisme Place des Arènes

Course ou marche de 10km en début d’après midi

Installation dans votre chambre d'hôtes située sur le village de Margouët-Meymes, gite de Garbay

Dîner libre soit en table d'hôtes au sein de votre hébergement, soit au village d'Aignan, avec ambiance TAPAS et BANDAS aux arènes.

Nuitée au sein de votre hébergement.

Le 15 septembre

Petit-déjeuner

Fitness réveil en salle on en extérieur avec votre hôte, coach sportif professionnel.

Déjeuner libre au sein de votre table d’hôtes ou dans un des restaurants du secteur.

Au choix : Visite de la Tour de Termes d’Armagnac ou de la Ferme aux Buffles

Carte Vignoble en Course

Comment jouer ?

