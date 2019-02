France Bleu Occitanie vous offre un trésor

Jouez avec France Bleu Occitanie du 25 février au 8 mars pour gagner un véritable Louis d'Or

Gagnez un véritable Louis d'or, une pièce de 10 Francs Or Napoléon aussi appelée "demi-Napoléon". 19mm de diamètre, un poids de 3,23g, ce Louis d'Or a été frappé de 1850 à 1914. Un véritable trésor!

COMMENT JOUER ?

Du 25 février au 8 mars, de 11h à midi, on joue ensemble aux Trésors d'Occitanie. Chaque jour, 4 candidats doivent découvrir un trésor d'Occitanie (ville, village, montagne ou rivière) grâce aux indices donnés par l'animatrice. Il faut être le plus rapide mais attention, une seule proposition est possible.