France Bleu Occitanie vous offre un W.E. gourmand à Narbonne avec Les Grands Buffets

Jouez avec France Bleu Occitanie et gagnez un W.E. à Narbonne : Une nuit au C Boutique Hôtel et un repas aux Grands Buffets

Attention ! Préparez vos papilles et desserrez votre ceinture, direction Narbonne pour un W.E. exceptionnel. Vous allez pénétrer chez les ambassadeurs de la gastronomie d'Occitanie.

Les Grands Buffets

Imaginez un restaurant renouant avec le luxe, la tradition culinaire française et les arts de la table les plus classiques, le tout... à volonté !

Les Grands Buffets c'est le plus grand restaurant de France, le luxe d'une Grande Maison accessible à tous, et qui peut le plus peut le moins : on y trouve le plus grand plateau de fromage du monde !

A GAGNER

Un repas pour deux aux Grands Buffets à Narbonne

Une nuit à l'hôtel Le C Boutique

COMMENT JOUER ?

De 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31

