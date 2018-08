Jouez avec France Bleu Occitanie du 27 au 31 aout et gagnez votre WE VIP à Toulouse : le dîner, la nuit, et le petit déjeuner à l'hôtel Crowne Plaza Toulouse, et 200€ à dépenser aux Galeries Lafayette à l'occasion de la Grande Braderie de Toulouse du 6 au 9 septembre.

LA GRANDE BRADERIE DE TOULOUSE

La 6è édition de la grande braderie de Toulouse vous accueille les 6, 7, et 8 septembre, de 11h à 20h !

La braderie

QU'EST-CE QU'ON GAGNE ?

Attention c'est du sérieux ! Vous gagnez votre WE VIP à Toulouse pour profiter de la Grande Braderie :

Crowne hôtel Plaza Toulouse

Direction le Crowne Plaza Toulouse pour un dîner en amoureux le vendredi 7 septembre. Et ne craignez pas le digestif car vous restez dormir sur place ! Oui oui : on vous offre également votre nuit d’hôtel vendredi 7 septembre. Et une fois réveillés samedi matin, ne vous précipitez pas dans la braderie de Toulouse, avant de partir on vous offre aussi le petit déjeuner !

Le plan de la braderie

COMMENT JOUER ?

Du 27 au 31 aout, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31