France Bleu Paris en direct de Moret-sur-Loing élue plus belle commune d’île de France 2019

Samedi 16 février, France Bleu Paris se rend sur place et délocalise une partie de son antenne.

Du 7 au 27 janvier, vous avez pu participer à l'élection de La plus belle commune d'Île de France 2019 sur Francebleuparis.fr parmi 15 communes présélectionnées.

Et c'est Moret-sur-Loing qui a remporté ce titre honorifique.

Samedi 16 février, France Bleu Paris se rend sur place pour remettre le prix au maire, Patrick Septiers, et délocalise une partie de son antenne.

L’occasion pour vous de rencontrer une partie de l’équipe de votre radio de 9h à 12h30, dans la salle des mariages de la mairie.

9h-10h : La vie en bleu, émission présentée par Benoît Prospéro

On parle vélo à une semaine des vacances avec Carlos Valero de la boutique-atelier Vélo Bello

• Sur près de 60 kilomètres, la véloroute européenne suit la Seine et longe le Loing. L’occasion de découvrir le fleuve et ses affluents en traversant un panorama vivifiant, entre forêt classée et espaces naturels préservés.

Au départ de la ville médiévale et impressionniste de Moret-sur-Loing et suivant un tronçon de la future véloroute européenne EV3 qui reliera la Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce circuit propose un moment de détente à la portée de tous.

Le chemin de halage du canal du Loing jusqu’à Souppes-sur-Loing, en grande partie goudronné, vous permettra de rouler sans difficulté.

• Moret-sur-Loing possède également un Musée du vélo

• A noter également la présence du groupe locale Cotton Belly’s qui viendra jouer en direct sur notre plateau

10h-11h : Le Grand Pari, émission présentée par Banoît Prospéro

Venez tenter votre chance et repartez avec des cadeaux. De nombreuses questions concerneront Moret-sur-Loing

11h-12h30 Le week-end est à vous, émission présentée par Ségolène Alunni

Venez nous présenter vos événements à Moret-sur-Loing ou pas…