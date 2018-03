Écoutez la webradio 100% francophone avec tous les programmes de Radio France à l'occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie.

Lancée avec le soutien de l'Organisation internationale de la Francophonie, cette webradio est destinée à fêter toutes les cultures francophones avec une sélection de 24 heures de programmes des Radios Francophones Publics (Radio France, la RTS, la RTBF, Radio-Canada, RFI et le réseau Outre-Mer Première) parmi lesquels pour Radio France : Le Téléphone sonne (France Inter), Le sens de l'Info (franceinfo), la chronique Pop and Co (France Inter), La librairie francophone (France Inter),l'émission Nouvelle Scène (France Bleu), et bien d'autres pépites des radios du groupe.

Tout au long de la journée de ce mardi sur France Bleu, découvrez également une programmation 100% chanson française.

Écoutez la webradio 100% francophone

Découvrez la totalité du programme proposé par l'ensemble des chaines de Radio France, à l'occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie.

Pour ce mardi 20 mars

12h-13h

France Bleu Paris

France Bleu Découverte

avec François Morel pour son dernier livre Jamais la même chose (éd. Denoël)

12h50

Femme de Paname par Pia Clémens

avec une éditrice de chez Flammarion à Paris

France Bleu

19h–21h

France Bleu Soir par Arnold Derek

avec Grand Corps Malade pour son nouvel album, Plan B.

20h–21h

France Bleu Soir par Arnold Derek

Autour du programme "Tout le monde joue avec la langue française" de France 2

Vendredi 23 mars 2018

France Bleu Paris

9h–10h

La vie en bleu par Corentine Feltz

avec Jean Pruvost, lexicologue