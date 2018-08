Solidaire et engagé, le réseau France Bleu accompagne les citoyens au plus près de leurs préoccupations. C'est pourquoi nous sommes fiers d'accompagner le

Aide alimentaire (plus de 135 millions de repas distribués par an) mais aussi accès au droit et à la justice, microcrédit, soutien scolaire, aide au logement et à la recherche d'emploi, l'engagement des Restaurants du Coeur est permanent.

Au plus proche du terrain, avec les associations départementales des Restaurants du Coeur, les stations de France Bleu vont relayer ces actions, les faire encore mieux découvrir et donner la parole aux bénévoles, à celles et ceux qui donnent de leur temps pour aider les autres. Solidaire et engagé, le réseau France Bleu accompagne les citoyens au plus près de leurs préoccupations. C'est pourquoi nous sommes fiers d'accompagner le Restaurants du Coeur et les Enfoirés.

Les Enfoirés

C'est officiel depuis quelques semaines, l'édition 2019 des Enfoirés aura lieu à Bordeaux Métropole Arena du 24 janvier au 28 janvier 2019 inclus.

France Bleu, avec notamment France Bleu Gironde, sera au rendez-vous de ce spectacle exceptionnel au profit des Restaurants du Coeur, ainsi que de la grande soirée sur TF1 au mois de mars.