France Bleu partenaire des stations de ski du Massif des Vosges

Les stations de ski partenaires

Gérardmer :

Le domaine skiable de Gérardmer, c'est 19 télésièges et téléskis, 40 km de pistes au milieu des sapins, 21 pistes reliées dont la plus longue des Vosges : 2 900 m, 173 canons à neige, restauration, hébergements, animations... tout y est pour passer de bons moments.

Champ du Feu :

Le domaine du Champ du Feu est une station familiale où vous pourrez profiter du ski alpin avec 14 pistes de tous niveaux, du ski de fond avec 90 km de pistes au milieu des sapins, des randonnées en raquettes, du tubbing, la luge, les promenades à cheval.

Lac Blanc :

La station du Lac Blanc c'est 67 kms de pistes de ski de fond, 14 kms de pistes de ski alpin, mais aussi un espace freestyle avec un boardercross, un snowpark, un airbag... Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts à la station du Lac Blanc.....

La Bresse-Hohneck :

La Bresse-Hohneck est le plus grand domaine skiable du Nord-est de la France : 220 hectares dédiés au ski au cœur du Parc Naturel des Ballons des Vosges, dans un paysage envoûtant de cols, lacs, crêtes et forêts. 42 pistes sont à votre dispositions pour vos glissades.....\

Ventron :

Station familiale par excellence, le Ventron dispose de 7 téléskis, 10 pistes de skis, 70 canons à neige, un snowpark. Pour vos sorties raquettes et de ski de fond, 4 pistes de 20 kms sont disponibles.....\

Bussang :

La station de ski Larcenaire à Bussang est idéale pour les débutants en ski alpin et nordique, ou pour de grandes balades à raquettes. 8 pistes de skis apins équipées de 42 canons à neigen stade de slalom, un tremplin de saut à ski d'initiation pour les intrépides, un jardin d'enfants vous accueillent à Bussang.....\

Le Markstein :

Le domaine du Markstein comprend 12 pistes de ski alpin pour tous les niveaux. Le domaine nordique propose 40 kms de pistes balisées pour le ski de fond et trois circuits pour les fans de raquettes.....\

Schnepfenried :

La station du Schnepfenried est un espace de glisse ouvert à tous avec 13 pistes de tous niveaux, un domaine nordique et un espace luge gratuit, un snowpark et boardercross prisé par les ados. venez skier en nocturne et dîner au pied des pistes, une belle soirée assurée.....\