France Bleu participe à l'opération "Glisse en cœur" l'événement caritatif n°1 de la montagne française

Une équipe France Bleu participe à l'opération "Glisse en cœur" du 22 au 24 mars 2019 au Grand-Bornand (Haute-Savoie). Chaque équipe doit récolter un maximum de dons au profit des associations Grégory Lemarchal et Étoiles des neiges.

24 heures de glisse et de concerts au profit d'une grande cause : en dix ans, Glisse en Cœur s'est imposé à la fois comme LE rendez-vous sportif et caritatif de l'hiver au Grand-Bornand. A ce jour, plus de 1 600 000 euros de dons ont été récoltés grâce à cet événement.

Le vainqueur toutes catégories de la course est l’équipe qui aura récolté le plus de dons et qui remportera donc la course aux dons.

Deux associations seront mises à l’honneur cette année, les associations « Grégory Lemarchal » et « Étoiles des Neiges » qui luttent contre la mucoviscidose et soutiennent les jeunes atteints de cette maladie.