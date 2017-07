France Bleu Pays Basque en direct des Fêtes de Bayonne 2017

Dispositif spécial "Fêtes de Bayonne" du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 2017 pour France Bleu Pays Basque qui installe son studio et son équipe place de la Liberté, face à la mairie de Bayonne.

Du 26 au 30 juillet l'équipe de France Bleu Pays Basque, en rouge et blanc, vous donne rendez-vous en direct de la place de la Liberté pour les Fêtes de Bayonne. Grâce à un dispositif exceptionnel, vivez en direct cet événement comme tous les festayres avec la radio des fêtes !

Mercredi 26 juillet 19h/22h30

C'est le début de ces Fêtes de Bayonne avec la soirée d'ouverture à vivre en direct et en intégralité. Dès 19h, Joanes Passicot, Lucas Rodriguez, Emilie Dekegel et le consultant de France Bleu Pays Basque Olivier Baratchart vous font vivre l’ouverture des fêtes parmi les festayres réunis place de la Liberté. Concert de l’harmonie bayonnaise, lancer des clés, l'apparition du Roi Léon, mascleta et la réaction des invités et people présents dans les salons de la mairie.

Jeudi 27 juillet 11h45/13h et 16h/19h

11h45/13h - En direct de la place de la Liberté, Joanes Passicot est avec Benoît Baratchart pour le 1er réveil du Roi Léon lors de la journée des enfants.

16h/19h - Depuis la place de la Liberté, Emilie Dekegel va à la rencontre de ceux qui font les fêtes.

Vendredi 28 juillet 11h45/13h et 16h/19h

11h45/13h - Joanes Passicot est avec Benoît Baratchart pour le réveil du Roi Léon avec une émission proposée en français et en basque.

16h/19h - Avec son micro baladeur, Emilie Dekegel va à la rencontre des festayres et de ceux qui font ces fêtes de Bayonne.

Samedi 29 juillet 10h/12h30

Tout ce qu’il faut savoir pour passer le meilleur des week-end aux Fêtes de Bayonne en compagnie d’Emilie Dekegel et ses invités. Cette émission spéciale se conclut par le réveil du Roi Léon.

Dimanche 30 juillet 10h30/12h30

En direct de l'Église Saint-André à Bayonne, retransmission de la messe des bandas avec les commentaires d'Alexandre De La Cerda.