France Bleu Pays Basque fête Herri Urrats

Herri urrats, la grande fête des ikastola, aura lieu le dimanche 14 mai à Saint-Pée-sur-Nivelles; France Bleu Pays Basque sera en direct, dès 10h, en compagnie de Jokin Etcheverria et de nombreux acteurs de cet évènement incontournable au Pays Basque.

HERRI URRATS, UNE FÊTE INDISPENSABLE

Depuis 1984 chaque deuxième dimanche du mois de mai les abords du lac de St Pée s’animent et s’enflamment au son des nombreuses txarangas, groupes de musique et de danse. Au-delà de la fête rassemblant des milliers de personnes venues des sept provinces du Pays Basque, c’est une journée incontournable pour la langue et la culture basque et indispensable au développement des ikastola d’Iparralde. Ce rassemblement incomparable est un excellent baromètre de la ferveur populaire pour la culture vivante basque.

Herri Urrats

Herri Urrats c’est aussi le cri d’amour de tout un peuple à sa langue. C’est une occasion de pouvoir s’exprimer tout au long d’une journée dans sa langue maternelle, de danser, chanter, manger, échanger avec les autres en euskara.

Herri Urrats

Herri Urrats est la fête des ikastola, ne l’oublions pas. A l’ikastola on apprend le basque, certes, mais on apprend à vivre en basque, à devenir des citoyens basques. De plus en plus de familles font le choix de la scolarité immersive, et qu’elles soient bascophones ou francophones, elles souhaitent que la transmission de l’euskara perdure. C’est pourquoi vous les verrez ces familles derrière les bars, à vendre des talo ou à surveiller les enfants dans les parcs de jeux. Elles participent parce qu’elles ont compris que le futur de leurs ikastola et donc de l’euskara en dépendent.

Herri Urrats

Car la fête au-delà de ces considérations culturelles ou linguistiques a aussi un but bien précis : rassembler le plus de fonds possible pour le développement des ikastola. Aujourd’hui 34 ikastola constituent Seaska. Parmi celles-ci, certaines sont bien installées dans des locaux adéquats, mais d’autres se trouvent à l’étroit dans des algécos, ou certaines sont tout simplement victimes de leur succès. Le lycée Bernat Etxepare actuellement en construction viendra résoudre le problème d’accueil des élèves sortant des 3 collèges de Seaska. Herri Urrats 2016 était en faveur du lycée, Herri Urrats 2017 le sera aussi. Plus Herri Urrats sera réussi, moins nous devrons emprunter. Les bénéfices de la journée du 14 mai iront donc soutenir le lycée Bernat Etxepare, et comme chaque année, nous comptons sur le soutien des habitants du Pays Basque pour mener à bien tous nos projets.

France Bleu Pays Basque en direct

Le dimanche 14 mai retrouvez l'équipe de France Bleu Pays Basque pour une émission spéciale en direct de 10h à 12h30. Jokin Etcheverria et ses nombreux invités nous feront vivre cette grande fête de l'intérieur.

Herri Urrats

Herri Urrats, ezinbesteko festa

Gaurregun, 34 ikastolek Seaska osatzen dute. Horien artean, batzuk gune egokietan untsa instalatuak dira, beste batzuk leku hertsietan prefabrikatuetan edo batzuk sinpleki, heien arrakastaren biktimak dira. Orain eraikitzen ari den Bernat Etxepare lizeo berriak 3 kolegioetatik ateratzen diren ikasleen harrera segurtatuko du. Sare profesionalaren idekitezak Seaskaren esparrua zabaltzen du. Bi baxo pro proposatuak izanen dira : salmenta eta SPLV, eta horri esker, bihar euskal herritar gazte formatuak lan munduan sartuko dira. Lizeo barneko hornidura finantzatzeko kanpainak segitzen du, eta ikasturte bukaera arte sagarrondoak erosten ahal dira.

Herri Urrats

Horrez gain, lizeoko burasoek kanpaina berri bat abiatu dute : oraindik goiti, lizeoak sare profesionala ideki duelako, aprendizgo tasa eskuratzen ahalko du. Otsailaren 28rako, Iparraldeko enpresa guziek erabaki behar dute tasa hori nori eman. Enpresentzat ez da kostu gehigarria, derrigorrez ordaintzen dute. Esku kolpe izigarria izaten ahal da lizeoaren proiektu pedagogikoak eta materialaren finantzatzeko.

Lizeoko gaur egungo egoitza libratuko da eta datorren ikasturtean, gune honetan Berean, kolegio berri bat kokatuko dugu. Azken urteetan lehen mailan izan den garapenak, orain, bigarren mailan du eragina. Duela 4 urte Xalbador handitu genuen bainan halere gainezka da. Datorren urtean, Xiberoko eta Baxe Nafarroko ikasleak errezibitzen dituen Manex Erdozainzi Etxart Kolegioan, obrak egin beharko dira ikasle gehiago hartzeko. Ondorioz, Baionako laugarren kolegio horrek hats berri bat emanen digu.

Herri Urrats

Herri Urrats 2016 lizeoaren alde zen, 2017koa ere hala izanen da. Egun hori gero ta arakastatsuago izan, gero ta gutiago mailegatu beharko dugu. Maiatzaren 14ko etekinak Bernat Etxepare lizeoaren alde izanen dira, eta urtero bezala, Euskal Herriko biztanleen laguntzari esker, gure proiektuak beteko ditugu. Bernat Etxepare lizeoa

Herri Urrats

Lanak 2016ko uztailean hasi ziren eta erran behar da uztailetik orain arte laborariek ur eskasaz sufritu baldin badute, erainkuntza lanetan ari ziren langileek, ordea, baliatu dutela obren ongi aintzinatzeko. Gaurregun epeetan gira eta dagoeneako eraikin nagusia, barnategia eta jangela xutik dira. Barneko antolaketan ari dira orain langileak : iturgintza, elektrika… 2017ko udan, dei zabala eginen diegu burasoei baita ere lagundu nahi duten guziei gelak horniduretaz betetzeko.

Urdin Euskal Herri Irratia Zuzenean

Maiatzaren 14ean, Urdin Euskal Herri Irratiko ekipa osoa zuzenean ariko da, 10etatik 12,30etarat : Jokin Etxeberriak eta gomita guztiek festa handi horren giroa barnetik biziaraziko digute.

L'hymne 2017 de Herri Urrats est signée Ken Zazpi.