France Bleu Pays Basque partenaire des Motards du Coeur, qui fêtent leur 32ème édition. 2 dates à noter: le samedi 11 mars pour la collecte et le samedi 18 mars pour la balade.

Pour la 32ème année, les membres du Moto Club BABSL se mobiliseront à leur côté et organisent deux journées d’action au profit des Restos :

Le 11 mars 2017: Collecte aux entrées des supermarchés du BAB

Motards du Coeur

Géant Casino Anglet, Carrefour et la galerie marchande de BAB2, Leclerc Bayonne, Anglet et Biarritz, Carrefour Market St Pierre d’Irube, et Marracq, Intermarché Bayonne et l’ Ecomarché de Bidache. Les Restos recherchent des denrées non périssables (éviter les pâtes), tous les produits « Bébés » et les produits d’hygiène et de ménage.

Le 18 mars 2017: « la balade des motards du coeur ».

Motard du Coeur

Les rendez-vous est donné aux motards à 8h30 place Quintaou à Anglet, pour une promenade à allure modérée, dans le respect du code de la route et des autres usagers de la voie publique. Chaque motard désirant participer à cette balade sur les routes du Pays Basque devra faire un don aux Restos (produits alimentaires, ménagers ou d’hygiène. Nous invitons les résidents des communes traversées à ne pas hésiter à remettre aux motards leurs dons au profit des Restos du coeur.