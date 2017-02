France Bleu Pays Basque partenaire du Festival Hartzaro à Ustaritz

Du 18 au 28 février 2017, vivez la 21ème édition du festival Hartzaro avec France Bleu Pays Basque. Vitrine emblématique des festivités hivernales en Pays Basque, Hartzaro nous invite à accueillir le printemps.

Pour fêter cette 21éme édition, conférence et colloques alterneront avec les arts de la rue et les spectacles en salle, sur le thème du chant et du txistu. 10 jours de fêtes hauts en couleurs.

Ihauteri zirtzilak - Herri Soinu

Tradition et création, transmission et diffusion, professionnels et amateurs, arts de la rue et spectacles sur scène, intergénérationnel et interdisciplinaire, tels sont les mots clés qui peuvent définir Hartzaro. Fermement ancré sur la commune d’Ustaritz et rayonnant sur le territoire de la communauté, Herri Soinu poursuit sa quête de résurgence et de création d’événements liés aux pratiques carnavalesques.

Akelarre - Herri Soinu

Chanteurs confirmés, tels Anje Duhalde à Latsa, Bitartean et Demode Quartet à Arruntz.

Demode quartet - Herri Soinu

La relève est également assurée avec le duo Pauline et Juliette, Mattin Lerissa et Xendarineko ahizpak.

Pauline et Juliette - Herri Soinu

Le txistu, thématique de ce cette 21ème édition, sera aussi bien représenté et en concert avec Uztaritzeko txistulariak et Zeze, sans oublier un final en apothéose dans la rue avec l’accompagnement de Uztaritzen kantuz et 250 artistes, amateurs et professionnels qui participeront au Zanpantzar le mardi gras.

Uztaritzeko Txixtulariak - Herri Soinu

Cette année encore, plus de 500 artistes amateurs et professionnels, un florilège de créations scéniques et de rues, seront l’expression d’une culture basque puisant sa force dans une riche tradition, ancrée dans le présent et résolument tournée vers l’avenir.

Ihauteria Zanpantzar - Herri Soinu

La 21ème édition du festival Hartzaro, un évènement à vivre avec France Bleu Pays Basque.