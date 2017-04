France Bleu Pays Basque partenaire du Festival Les beaux jours de la musique

France Bleu Pays Basque est partenaire de la 2ème édition du festival les beaux jours de la musique de Biarritz. 5 concerts, 5 endroits différents: La Gare du Midi, Le théâtre du Casino, l'Eglise Ste Eugénie, le Casino Municipal et le Fronton Plaza Berri.

Du 12 au 16 avril, Biarritz vibre aux sons de la musique baroque, classique et jazz, à l'occasion de la 2ème édition du festival les Beaux jours.

Cette année, la couleur est baroque, classique et jazz avec un programme resserré autour de 5 concerts de hautes volées, croisant les styles et les influences, dans divers lieux de la ville. La programmation élargit une fois encore le champ des possibles de la musique classique en la plaçant au centre des autres répertoires.

Les soeurs Labèque

Les sœurs Labèque retrouvent leur terre natale dans un programme des plus plus toniques mêlant pianos, percussions et danse pour l'ouverture. Et Thibault Caubin, guitariste star présente des concertos de Vivaldi avec les cordes de l'Orchestre régional de Bayonne Côte Basque, dans un lieu dévolu à la pelote en clôture. Entre les 2, Mozart et Rossini chantés par un extraordinaire contre-ténor, un trio de jazz dans un hommage à Django Reinhardt et un duo violoncelle-kora d'une étonnante poésie qui se joue des continents et des étiquettes.

