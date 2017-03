France Bleu Pays Basque partenaire du festival Rencontres sur les Docks, du jeudi 8 au samedi 11 mars à l'Atalante à Bayonne.

Du 8 au 11 mars 2017, l’Atalante propose son rendez-vous annuel Rencontres sur les Docks, manifestation bien ancrée dans le paysage culturel bayonnais avec son mélange d’avant-premières, de concerts, d’expositions et de nombreux invités pour fêter un cinéma audacieux, vivant, résolument indépendant.

Au programme, des fictions et des documentaires de création, mais aussi du son pour « faire swinguer les esprits », geste ludique dont nous avons plus que jamais besoin dans une époque, marquée par la sinistrose et l’absence de perspectives.

Des films donc, qui par leur originalité ou leur liberté, leur mise en jeu des corps et de l’espace, se donnent pour ambition de « ré-enchanter le monde », en laissant place à la réflexion, mais aussi au rêve, à l’humour et à l’impertinence.

LE PROGRAMME

Des auteurs singuliers: Le festival accueillera des invités de marque en la présence d’Alain Gomis et d’Arnaud des Pallières, tous deux auteurs à part dans le paysage du cinéma français. L’un, d’origine sénégalaise, s’est attaché en trois long-métrages à questionner les identités, dans une œuvre qui puise souvent sa poésie dans le réel et qui refuse les assignations. C’est le cas dans AUJOURD’HUI, déambulation poétique et onirique d’un homme sur le point de mourir incarné par le slameur Saul Williams, et dans son dernier film FELICITE qu’on pourra découvrir en avant-première, beau portrait d’une mère-courage, chanteuse dans les faubourgs de Kinshasa. L’autre, Arnaud des Pallières, est un cinéaste précieux et rare, auteur d’une œuvre à la fois exigeante et ample (ADIEU, MICHAEL KOHLHAAS), que nous aurons l’honneur d’accueillir pour l’avant-première d’ORPHELINE, épopée d’une femme à trois époques de sa vie incarnée par trois actrices différentes.

Festival Rencontres sur les Docks - Cinéma L'Atalante/L'Autre cinéma

Le « swing », trouvera aussi toute son incarnation avec la légèreté et la poésie burlesque du duo belge Abel et Gordon, qui viendra nous présenter sa dernière comédie PARIS PIEDS NUS en clôture du festival.

Festival Rencontres sur les Docks - Cinéma L'Atalante/L'Autre cinéma

Côté documentaires, l’humour se manifestera dans le dernier opus du trublion et journaliste Pierre Carles, UN BERGER A L’ELYSEE, portrait mi-fasciné, mi-moqueur du candidat outsider Jean Lassalle en pleine campagne électorale, mais aussi différemment dans TOURISME INTERNATIONAL de Marie Voignier, essai dénonçant de manière subtile et facétieuse la monstrueuse entreprise de communication de la Corée du Nord.

Regards sur la jeunesse: La jeunesse c’est un peu le leitmotiv du festival, qui accueille de nombreux scolaires (collège, lycées, mais aussi primaires cette année) ainsi qu’un stage de formation destiné aux enseignants. Plusieurs films s’inscriront directement dans cette thématique. Avec en premier lieu, le formidable swing du SWAGGER d’Olivier Babinet, qui fait valser les clichés et les représentations en mettant en scène les rêves et les aspirations de jeunes collégiens d’une cité d’Aulnay-sous-Bois, à peu à la manière d’une comédie musicale. On pourra aussi rencontrer le réalisateur de LA VIE ADULTE, Jean-Baptiste Mees, qui a filmé pendant l’année de leur CAP une bande de copains qui se préparent à entrer dans la vie professionnelle, dans cette période transitoire où ils doivent faire le deuil de leur insouciance tout en cherchant leur voie.

Enfin, PAS COMME DES LOUPS de Vincent Pouplard propose une magnifique exploration autour de la marginalité et de leur jeunesse, avec un portrait de deux frères touchants et rebelles en quête de liberté.

La Musique et le son : Pour faire swinguer le corps et les esprits, rien de mieux que la musique, qui tiendra une place toute particulière dans cette édition. Dans le « swing » de Marion Rampal et de son trio jazz en ouverture des Docks, talentueuse « songwriter » dont le blues mâtiné d’influences africaines résonnera avec l’univers d’Alain Gomis. Dans la musique inspirée du duo de musiciens basques qui viendra jouer en direct sur le SIPO FANTASMA de Koldo Almendoz, ciné-concert qui se jouera pour la première fois en Iparralde. Dans les vinyles très dansants de la bande de DJ passionnés du « Bal samedi soir », qui viendront animer les apéros des Rencontres, et surtout le fameux bal de clôture du samedi en jouant avec l’univers du cinéma, histoire de battre pour la dernière fois le plancher de la Taverne.

Festival Rencontres sur les Docks - Cinéma L'Atalante/L'Autre cinéma

Le son sera aussi à la fête au sein de la programmation jeune public, avec un concert pour les tout-petits du duo Chet Nuneta que nous accueillerons en résidence à l’Atalante, mais aussi avec l’atelier bruitage proposé sur le classique de Myazaki, MON VOISIN TOTORO sur lequel nous accueillerons aussi de nombreux scolaires.

Festival Rencontres sur les Docks - Cinéma L'Atalante/L'Autre cinéma

Euskal Zinema: Les Rencontres sur les Docks sont aussi un espace de diffusion pour le cinéma basque, avec une proposition très étoffée cette année : - Un programme de court-métrages issus de la production des Kimuak, présentés en présence des auteurs et du monteur Laurent Dufrêche. - SAGARDO BIDEGILE de la réalisatrice Bego Subia Gallastegi, un documentaire sur le cidre proposé en lien avec l’association Seaska, pour une soirée txotx animée par des bertxu. - Le ciné-concert événement SIPO FANTASMA, essai cinématographique de l’auteur Koldo Almendoz, présenté sur la traditionnelle soirée du jeudi.

Festival Rencontres sur les Docks - Cinéma L'Atalante/L'Autre cinéma

Une édition colorée et « renversante » comme l’affiche du festival, tirée d’une image du photographe donostiar Gorka Bravo, qui s’affichera sur les murs de l’Atalante aux côtés de l’artiste marseillais Stéphane Moscato, choisi par la galerie Spacejunk.