France Bleu Pays Basque vous invite : gagnez vos places pour le concert des Enfoirés 2019 à Bordeaux

France Bleu Pays Basque a cassé sa tirelire pour la bonne cause et vous invite au spectacle des Enfoirés le jeudi 24 janvier 2019 à l'Arkéa Arena de Bordeaux. Vous assisterez au concert complet des Enfoirés 2019 avec la personne de votre choix.

Solidaire et engagé, France Bleu Pays Basque accompagne les citoyens au plus près de leurs préoccupations. C'est pourquoi nous sommes fiers d'accompagner les Restos du Cœur et les Enfoirés dans cette belle aventure en Nouvelle-Aquitaine.

Le nouveau spectacle au profit des Restos du cœur s'intitule : "2019 Le monde des Enfoirés".

Il aura lieu du 24 au 28 janvier 2019 à l'Arkéa Arena de Bordeaux et France Bleu sera au plus près de l'événement pour vous faire vivre la nouvelle aventure des Enfoirés. Une quarantaine d'artistes bénévoles vont encore se mobiliser pour l'édition 2019. Le spectacle a financé 18 millions de repas aux personnes accueillies des Restos du Cœur l'année dernière. On sait que les chanteurs Slimane et Claudio Capéo vont rejoindre l’aventure ainsi que la comédienne Isabelle Nanty et l’humoriste Malik Bentala. Notons également le grand retour du chanteur Florent Pagny. Enfin c’est Vianney qui signe l’hymne 2019 des Enfoirés.

Gagnez vos places pour le concert des Enfoirés, le 28 janvier à Bordeaux

Les Restos du Cœur en France c’est 135 millions de repas distribués par an, mais aussi l'accès au logement, au droit et à la justice, ou encore au soutien scolaire pour les plus démunis...