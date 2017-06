France Bleu Pays Basque vous offre 2 nuits à Briscous dans le Joko à 2

France Bleu Pays Basque vous offre votre séjour à la Ferme Heguia à Briscous, dans le JOKO A 2. 2 nuitées pour 2, avec les petits déjeuners - réservé rien que pour vous!

Du lundi 5 au vendredi 6 juin, France Bleu Pays Basque et la Ferme Heguia à Briscous vous offrent une escapade en pleine nature dans le Joko à 2. C'est dans cette belle bâtisse de caractère, que Pierre, après plusieurs tours du monde, a posé ses valises. Idéalement située, cette maison vous offre un cadre enchanteur.

Ferme Heguia

Cette maison de famille entièrement rénovée, vous offre un cadre enchanteur et bucolique..

Les trois chambres aux noms évocateurs "Côte Ouest", "Chambre d'Amour" et "Hego-Alde" seront le théâtre de nuits paisibles. Une nature généreuse pour décor, une piscine pour se détendre sont quelques-uns des atouts pour passer un excellent séjour en famille, en couple ou entre amis.Le matin, les petits déjeuners sont une surprise, autant variés qu'originaux et ludiques. La recherche des saveurs est une expérience conviviale...

COMMENT JOUER?

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... et à vous cette parenthèse de 2 nuits à la Ferme Heguia à Briscous