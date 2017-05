France Bleu Pays Basque vous offre un weekend à Accous dans le Joko à 2

Un partenariat avec Gîtes de France Bearn et Pays Basque

France Bleu Pays Basque vous offre votre séjour d'une nuit dans un gîte de style montagnard, au coeur du village d'Accous. Un séjour pour 2 personnes comprenant la nuitée, les petits déjeuners et les diners.

Du lundi 15 au vendredi 19 mai, France Bleu Pays Basque et la Maison Despourrins vous offrent votre séjour dans le gîte de style montagnard à Accous.

Annie accompagnatrice en moyenne montagne et monitrice de ski, ouvre son gîte aux voyageurs pour découvrir la vallée d'Aspe.

Le gîte est aménagé dans l'ancienne maison du poète Cyprien Despourrins. Situé au coeur du village de Accous au charme tout montagnard et au pastoralisme bien vivant. Gite de 8 chambres avec différentes capacités de 2 à 4 personnes avec leurs sanitaires un séjour et son coin cuisine ouvrent sur la montagn

Annie vous propose aussi de goûter à sa cuisine inspirée par les Pyrénées mais aussi par ses voyages autour du monde

COMMENT JOUER

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... à vous le grand air et la nature.