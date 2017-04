Un partenariat avec Le Grand Hotel Thalasso et Spa

France Bleu Pays Basque vous offre un séjour au Grand Hôtel Thalasso & Spa de Saint Jean de Luz. Un séjour de 2 nuits pour 2 personnes comprenant les petits déjeuners, le diner et un massage de 50 minutes pour les gagnants.

Du lundi 3 au vendredi 7 avril, France Bleu Pays Basque vous gâte en vous offrant un séjour luxe et bien être face à la baie de Saint Jean de Luz.

Le Grand Hôtel Thalasso et Spa, au cœur de la baie de St-Jean-de-Luz vous invite à un nouveau voyage. C'est face à l’océan, dans un établissement 5 étoiles et entièrement rénové, que vous passerez un moment privilégié.

Grand Hotel Thalasso et Spa

Lors de vote séjour, vous profiterez d'un dîner étoilé au restaurant l’Océan (1 étoile au Guide Michelin). Le chef Christophe Grosjean vous propose une cuisine gastronomique, gourmande, inventive et généreuse qui évolue au grès des saisons. Venez découvrir une cuisine savoureuse tels que ses plats signatures comme le Chipiron déstructuré recomposé en noir et blanc ou le bonbon d’huître en gelée fourré de citron confit et de céleri.

Grand Hotel Thalasso et Spa Saint Jean de Luz

Posé sur la plage avec pour seule vue l’Océan Atlantique, Loreamar Thalasso & Spa offre une décoration des plus raffinées, mêlant la lumière du jour aux bois exotiques, coquillages, fontaines de galets et voilages bleu irisé.

Spa Loreamar

La piscine intérieure d’eau de mer semble répondre aux vagues de l’Océan et confère à l’ensemble une atmosphère rare. C'est dans cet espace dédié que vous profiterez de votre massage, également offert.

Grand Hotel Thalasso et Spa

COMMENT JOUER

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points.