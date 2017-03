France Bleu Pays Basque vous offre un weekend dans les arbres dans le Joko à 2

France Bleu Pays Basque vous offre un weekend perchés dans une cabane avec vue sur la Rhune dans le Joko à 2.

Du lundi 27 au vendredi 31 mars, sur France Bleu Pays Basque nous vous offrons un weekend dans les arbres. 1 nuit pour 2 en petits déjeuners dans une cabane tout confort, avec votre spa sur la terrasse.

Cabane et Spa Marosenia-Ttiki

Cabane et Spa Marosenia-Ttiki... Un nom anglo-basque dont vous vous souviendrez après avoir passer des vacances dans cet endroit de rêve. Cette grande cabane a été installée dans le jardin des propriétaires - Sylvie et Bernard, face à la Rhune. D'une allure sobre à l'extérieur, elle est élégante et pleine de charme à l'intérieur. Vous disposerez d'une belle chambre de 30m2 qui s'ouvre sur une terrasse en bois privative équipée d'un spa avec aroma, luxo et lumino-thérapie.

Cabane Marosenia-Ttiki

Le petit-déjeuner, continental ou anglais faits à base de produits locaux, vous sera servi dans la cabane ou sur sa terrasse, à votre convenance. Des vélos électriques sont à la disposition des hôtes et vous permettront de rejoindre en quelques minutes la belle ville de St Jean-de-Luz.

Comment jouer

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... et cette nuit la tête dans les nuages sera pour vous.