France Bleu Pays Basque vous offre un weekend de luxe à Biarritz dans le Joko à 2

France Bleu Pays Basque vous offre votre séjour - de luxe - au Regina Biarritz Hôtel & Spa, dans le JOKO A 2. Une nuitée pour 2 avec les petits déjeuners, le dîne et l'accès au spa.

Du lundi 13 au vendredi 17 février, France Bleu Pays Basque et l'Auberge Mendi Alde vous offrent une escapade amoureuse à l'occasion de la Saint Valentin dans notre jeu Joko à 2.

Dressé face à l'océan, Le Régina Biarritz Hôtel & Spa*****, vous invite à revivre l'apogée de ce mythique lieu de villégiature. Laissez-vous séduire par l'élégance majestueuse d'un édifice empreint d'histoire.

Véritable joyau architectural de Biarritz, Le Régina Biarritz Hôtel & Spa***** vous reçoit dans un décor aux inspirations art déco. Ce bâtiment emblématique de style Belle Époque allie confort et élégance. La décoration a été conçue comme une alliance aboutie de l’héritage de la haute-couture et du contemporain dans son expression la plus noble en terme de matériaux et de tonalité.

Le Restaurant IQORI bénéficie d'un emplacement d’exception avec sa terrasse « plein ciel » surplombant la baie de Biarritz. Le Chef Antoine Chuard signe une carte raffinée et orchestre avec brio une équipe de passionnés. Des plats en toute simplicité mettant à l’honneur les produits locaux frais de saison. Le toute empreinte de fraîcheur et parfaitement maîtrisée qui, au fil des saisons, se conjugue dans la simplicité. Le restaurant, ouvert à tous, propose 60 couverts en salle et 50 à l’extérieur.

COMMENT JOUER?

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... et à vous cette parenthèse biarrote au Regina Biarritz Hôtel & Spa.