France Bleu Pays Basque vous offre un weekend en altitude dans le Joko à 2

France Bleu Pays Basque vous offre votre séjour - en altitude - au gîte de Perchade, à Bilhères en Ossau, dans le JOKO A 2. Une nuitée pour 2, avec les petits déjeuners et le repas du soir à l'Auberge.

Du lundi 8 au vendredi 12 mai, France Bleu Pays Basque et le gîte de Perchade à Bilhères en Ossau vous offrent une escapade en montagne dans notre jeu Joko à 2.

Le joli gîte de montagne "La Perchade", perché à 650m d'altitude sur la route du plateau du Bénou, surplombe la vallée d'Ossau. Odile et Jean Louis ont créé une ambiance conviviale et familiale dans cette ancienne demeure située au coeur du village et au départ de nombreuses randonnées. Le gîte de Perchade est aménagé sur 2 étages et comprend 8 chambres de 2 à 8 personnes toutes équipées de sanitaires privatifs ( comprenant wc, douche et lavabo), un grand séjour , salon et une belle terrasse installée face aux Pyrénées.

Gîte Perchade

Jean Louis et Odile sont d’abord venus en clients dans cette auberge de village. Tombés amoureux des lieux et du point de vue, ils l’ont rachetée pour en faire le Gîte de Perchade ouvert aux randonneurs et aux familles. Ils ont aussi développé une bonne table .

COMMENT JOUER?

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... et à vous cette parenthèse au grand air.