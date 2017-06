France Bleu Pays Basque vous offre un weekend en Basse Navarre dans le Joko à 2

Avant de prendre ses quartiers d'été, France Bleu Pays Basque vous offre votre weekend nature dans le Joko à 2, au coeur du Pays Basque.

France Bleu Pays Basque vous offre votre séjour nature à Masparraute, en Basse Navarre dans le JOKO A 2. Une nuitée pour 2 avec les petits déjeuners et le repas du soir en table d'hôte.

Maison Harrieta

Bienvenue à HARRIETA, maison d'hôtes située dans le Pays-Basque intérieur, au coeur de la province de Basse-Navarre. Marie-Jo et Marc, à la recherche d'espace et de calme, ont entièrement restauré cette magnifique ferme du 18ème siècle, lui redonnant vie, charme et confort.

Maison Harrieta

Vous apprécierez la vue sur la campagne vallonnée avec la chaîne des Pyrénées en toile de fond et pourrez profiter du calme du parc, de la piscine intérieure chauffée et des terrasses extérieures.

Maison Harrieta

Le petit-déjeuner gourmand est composé entre autres de pâtisseries et de confitures maison, ainsi que les repas du terroir proposés à la table du soir.

Maison Harrieta

COMMENT JOUER?

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... et à vous cette parenthèse nature à la Maison Harrieta à Masparraute.