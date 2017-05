France Bleu Pays Basque vous offre un weekend en Béarn dans le Joko à 2

France Bleu Pays Basque vous offre votre séjour à la Villa Les Pins à Baigts en Béarn dans le JOKO A 2. Une nuitée pour 2, en chambre confort avec les petits déjeuners et le repas du soir.

Du lundi 29 mai au vendredi 2 juin, France Bleu Pays Basque et la Villa les Pins vous offrent une escapade douceur et bien-être dans notre jeu Joko à 2.

Murielle et Alain ont soigneusement restauré cette maison de maître du 19ème .

Bonne cuisinière, Murielle vous propose sa table d'hôtes tous les soirs. Pour vous être agréable, elle peut vous servir ses copieux petit-déjeuners sur la terrasse privative de votre chambre, offrant une jolie vue sur le parc boisé.

Les poutres claires, les tons de gris et blanc, les enduits à la chaux patinés confèrent aux lieux douceur de vivre et bien-être.La piscine sur place ravira les adeptes de la bronzette et plusieurs espaces de détente sont à votre disposition pour la lecture et le repos dans le grand parc.

COMMENT JOUER?

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... et à vous cette parenthèse à La Villa Les Pins.