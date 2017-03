France Bleu Pays Basque vous offre un weekend à Lucq en Béarn dans le Joko à 2.

Du lundi 13 au vendredi 17 mars, France Bleu Pays Basque vous offre un weekend à Lucq en Béarn, dans la maison Estratte chez Chantal. 1 nuit pour 2 personnes avec les petits déjeuners et le repas en table d'hôte à gagner dans le Joko à 2.

Maison Estratte

Charme, confort et caractère sont les maîtres mots pour décrire cette ancienne ferme typique avec sa cour carrée, la Bastide Estratte. Le mélange du fer forgé, avec les grandes jarres de terre cuite, amène un air de Toscane au coeur du Béarn !

Cette maison de charme est entièrement restaurée et se situe au coeur d'un domaine de 6 hectares, blottie dans une clairière bordée par un ruisseau. Tout autour, des champs, des prairies et des bois. La décoration intérieure est particulièrement raffinée et recherchée. Les couleurs sont claires, douces et apaisantes, les poutres et volumes ont été conservés.Les 3 chambres à l'étage ouvrent sur une galerie typique en bois et surplombe la magnifique cour intérieure aménagée en jardin d'hiver, apportant ainsi lumière, verdure et sérénité.

La nouveauté : un SPA de grande capacité (8 personnes) installé sur la terrasse, pour votre bien-être et détente .

comment jouer?

Jouez tous les jours à 11h avec Stéphane Claverie et ses compares sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... et à vous ce weekend à Lucq en Béarn chez Chantal.