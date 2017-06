France Bleu Pays Basque vous offre un weekend à Salies de Béarn dans le Joko à 2.

France Bleu Pays Basque vous offre votre weekend à Salies de Béarn dans le Joko à 2

France Bleu Pays Basque vous offre votre séjour à villa Hortebise à Salies de Béarn dans le JOKO A 2. Une nuitée pour 2 avec les petits déjeuners et le repas du soir réservé rien que pour vous!

Charme, raffinement et élégance dans cette ancienne maison anglaise à 2 minutes du centre-ville de Salies-de-Béarn

La Villa Hortebise

La villa Hortebise est une élégante maison de maître de style Anglo-Normand, classée monument exceptionnel. Corinne et Cédric y ont aménagé pour vous, au 1er et 2ème étage, 3 chambres spacieuses où se conjuguent confort, charme et raffinement. Le salon baigné de lumière par le bow window, la chaleur du poêle à bois, les grandes ouvertures sur le parc arboré et l'accueil souriant de votre hôte confèrent aux lieux un bien-être immédiat.

Les petits-déjeuners gourmands sont à découvrir, dans le parc à l'ombre des parasols ou dans le séjour aux beaux volumes. Cédric est un ancien champion de France de golf. Désormais Brevet d'Etat, il enseigne le golf et vous propose découverte ou perfectionnement dans les différents golfs de la région, à commencer par celui de Salies de Béarn jusqu'aux practices de la côte basque.

COMMENT JOUER?

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... et à vous cette escapade à Salies de Béarn.