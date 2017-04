France Bleu Pays Basque vous offre une nuitée dans une roulotte de luxe dans le Joko à 2

France Bleu Pays Basque vous offre un nuit dans une roulotte de luxe à Ascain dans le Joko à 2.

Du lundi 10 au vendredi 14 avril, sur France Bleu Pays Basque nous vous offrons un weekend dans une roulotte: 1 nuit pour 2 en petits déjeuners dans une roulotte de luxen face à la Rhune, avec votre spa sur la terrasse.

Roulotte & Spa Marosenia-Ttiki... profitez de l'esprit cocooning de la roulotte. Les grandes baies vitrées donnant sur le spa privé intégré dans la terrasse vous donnent le sentiment d'être en vacances quelle que soit la saison. Prenez votre petit-déjeuner en tête à tête sur la terrasse ou derrière la baie vitrée donnant su La Rhune.

Le petit-déjeuner, continental ou anglais faits à base de produits locaux, vous sera servi dans la cabane ou sur sa terrasse, à votre convenance. Des vélos électriques sont à la disposition des hôtes et vous permettront de rejoindre en quelques minutes la belle ville de St Jean-de-Luz.

Comment jouer?

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... et cette nuit dans la roulotte sera pour vous.