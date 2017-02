France Bleu Pays Basque vous offre votre weekend en amoureux dans le Joko à 2

France Bleu Pays Basque vous offre votre séjour - en amoureux - à l'auberge Mendi Alde à Ossès, dans le JOKO A 2. Une nuitée pour 2, en chambre confort avec les petits déjeuners, le repas du soir et un moment privilégié dans le spa de l'établissement - réservé rien que pour vous!

Du lundi 13 au vendredi 17 février, France Bleu Pays Basque et l'Auberge Mendi Alde vous offrent une escapade amoureuse à l'occasion de la Saint Valentin dans notre jeu Joko à 2.

Au coeur du Pays Basque, dans la vallée de la Nive, entre Saint Jean Pied de Port et Biarritz, l'Auberge Mendi Alde vous propose un cadre harmonieux dans une ancienne forge du XVIIIème siècle. Une maison source de quiétude où vous vous sentirez comme chez vous.

Après une bonne nuit, dans la chambre confort qui vous sera réservée, profitez d'une petit déjeuner complet avec des confitures et des viennoiseries "Maison", du miel du village voisin, des pains cuits dans le four à bois.

Vous profiterez également d'un moment rien qu'à deux dans le spa privatisé à cette occasion. Un espace avec tous les équipements sauna, hammam, jacuzzi. des jets massants, un système à contre courant, une eau à 33°, un sauna finlandais chauffé à 90° et un hammam marocain à 43°. Sans oublier le bassin d'eau glacée pour se rafraîchir et profiter au maximum des bienfaits du sauna et hammam.

COMMENT JOUER?

Jouez tous les jours à 11h avec Emilie Dekegel et Stéphane Claverie sur France Bleu Pays Basque, répondez à un maximum de questions pour totaliser le plus de points... et à vous cette parenthèse romantique à l'Auberge Mendi Alde à Ossès.