France Bleu Périgord en direct de la Félibrée 2017 à Saint Astier

Du 29 juin au 2 juillet la 98ème Félibrée s'installe à Saint Astier avec France Bleu Périgord.

Grande fête occitane organisée depuis 1903, La Félibrée bat son plein dès le jeudi 29 en Vallée de L'Isle. A partir de 7h30, le grand marché hebdomadaire des producteurs locaux vous accueillent avec ses animations, de 9h à 12h vous profitez de la dédicace du livre "Le Périgord illustré" de Michel Négrier et Guy Penaud. Sans oublier une promenade aux flambeaux le soir.

Le vendredi c'est la journée réservée aux enfants et aux collégiens , et le soir tout le monde peut aller à la Fabrique de Saint-Astier écouter le groupe italien La Peiro Douso.

Le samedi France Bleu Périgord vous accueille dès 10h et jusqu'à 12h30 et de 16 h à 19h. Christophe Tastet vous fait visiter les stands et reçoit de nombreux invités. Au programme concours de poésies, démonstration de bourrée ou encore le soir, concert du duo Rivaud -Lacouchie et des Zinsonaires à La Fabrique.

Le dimanche de 10h à 12h30 et de15 h à 18h, vivez la Félibrée comme si vous y étiez! Profitez du défilé de la messe en Oc de la Taulada ou de la Cour d'Amour. Sans oublier les danses traditionnelles, les expos et le bal de Clôture! Et bien sûr, de 11h à 12h, suivez en direct de Saint Astier "Meitat-chen, meitat-porc", l'émission 100% OC de France Bleu Périgord, animée par Jean-Paul Verdier et Martial Peyrouny.

Plus d'infos sur www.saint-astier.fr/ felibree2017.fr et à l'accueil de la mairie au 05 53 02 42 80