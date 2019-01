France Bleu Périgord est partenaire des Restos du Cœur !

Gagnez vos places pour le concert des Enfoirés du jeudi 24 janvier à Bordeaux ; un événement France Bleu Périgord.

Exclusivité France Bleu : gagnez vos places pour le concert des Enfoirés au profit des Restos du Cœur.

Pas moins de 100.000 spectateurs sont attendus du 24 au 28 janvier à l’Arkéa Arena de Bordeaux où les Enfoirés célèbrent leurs trente ans aux côté des Restos du Cœur. Le titre du spectacle, cette année ? « 2019 Le Monde des Enfoirés », avec en premier single le titre « On trace », une nouvelle chanson écrite par Vianney, qui rassemble Patrick Bruel, Zazie, Soprano, Kendji Girac, Claire Keim et Patrick Fiori. Le spectacle accueille cette année les petits nouveaux Claudio Capéo et Slimane, toujours aux côtés des habitués comme Jean-Louis Aubert ou Mimie Mathy. Dès ce lundi 14 janvier, sur France Bleu Périgord, appelez-nous au 05.53.53.82.82 dès que vous entendez un titre des Enfoirés ; vous participerez au tirage pour gagner vos places (des places que nous avons, naturellement, acheté au profit des Restos du Cœur »). Deux tirages seront effectués le vendredi pour vous offrir TROIS places pour le concert du jeudi 24 janvier à Bordeaux. De plus, chaque sélectionné au tirage remportera un album des Enfoirés. Comme le disait Coluche : « On compte sur vous ! »

Gagnez également vos places pour le concert des Enfoirés 2019 à Bordeaux sur francebleu.fr

Lisez le dossier complet consacré aux Enfoirés