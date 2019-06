France Bleu Périgord vous offre un week end festival de Jazz à Rouffignac Saint Cernin

En jouant au 24 gagnant , tentez de gagner un Week End Festival de Jazz à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac les 20 et 21 juillet 2019

Tentez de gagner votre place en finale en jouant au 24 gagnant cette semaine entre 11h et 12h sur France Bleu Périgord et peut être la chance de vivre un week end festival de Jazz a Rouffignac St Cernin de Reihlac pour deux le samedi 20 juillet et dimanche 21 juillet 2019 .

le manoir des cèdres

Ce magnifique Week -End débute avec l'accueil au Manoir des cèdres le samedi 20 juillet à 11 h . On vous montrera votre chambre pour deux personnes . Vous irez ensuite déguster des assiettes gourmandes de la maison Plassard. Vous profiterez de visiter la grotte des 100 mammouths et passerez la soirée jazz dès 19 heures avec Bruno Mojo et Djangophil quartet

la grotte aux 100 mammouths © Radio France

Dimanche 21 juillet 2019 , un petit déjeuner et déjeuner au restaurant L'inattendu qui vous proposera des menus " Inattendus " concoctés par son chef Attila Nyikos,

Suprême de pintade farci aux cèpes persillés, mousseline de panais et asperges vertes croquantes. © Radio France - Marie Dominique Privé

Vous terminerez ce week end avec Biscott'swing et le grand Suliman Hakim accompagné par IEP Arruti avec tapas à volonté. Alors on vous attend dès lundi 24 juin 2019 à 11 heures pour jouer au 24 gagnant. Bonne chance