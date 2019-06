France Bleu Périgord vous offre une nuit au Kermoor en Bretagne

Cette semaine, "On joue ensemble au 24 Gagnant" et France Bleu Périgord vous offre un séjour à l'hôtel Spa Kermoor en Bretagne

Situé face à la plage du Loch, à quelques encâblures de la Pointe du Raz, en Cornouaille, l'hôtel Kermoor de Mr et Mme Philippe Cassegrain est un véritable havre de paix. En jouant cette semaine du lundi 3 juin au jeudi 6 juin 2019 à 11 heures au 24 gagnant pour tenter votre place en finale vendredi, vous pourrez peut être partir avec la personne de votre choix passer une nuit à L’Hôtel Kermoor et Spa.

Hôtel Kermoor

Vous pourrez vous détendre dans le spa avec vue sur mer, celui-ci dispose d’un jacuzzi, d’un hammam , d’un spa de nage à contre-courant, d’un salon et d’un vélo elliptique.

le jacuzzi vue sur la mer

Vous dégusterez une cuisine élaborée par Monsieur Cassegrain à partir des produits de la mer, issus de cultures biologiques et de producteurs locaux. Sa spécialité… le ragoût de homard breton au cidre, pêché au large des côtes bretonnes et préparé avec soin et respect.

En plus du petit déjeuner, France bleu Périgord vous offre 100 euros de carburant pour adoucir votre voyage.

Envie de dépaysement, on vous attend. Tentez votre chance au 05 53 53 82 82.