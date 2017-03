France Bleu Périgord vous offre vos places pour le concert de Christophe Mae

Il est où le bonheur ? Il est là avec Christophe MAE en concert au Palio le 8 avril 2017

En tournée avec son 4 e album "l’attrape rêves", Christophe Maé s’arrête le 8 avril prochain au Palio de Boulazac. A l’aube de ses 10 ans de carrière, Christophe Maé, le Talent France Bleu 2016 revient avec ce nouvel album événement co-écrit avec Paul Ecole (Calogero, Oxmo Puccino…). Un album plus intense et introspectif, considéré comme le plus abouti de sa carrière. Vous rêvez de le voir en concert ?

France Bleu Périgord vous offre deux places en participant au jeu "on joue ensemble au 24 gagnant" à 11heures chaque jour entre le lundi 3 avril et jeudi 6 avril . Chaque gagnant du jour se retrouvera en finale vendredi 7 avril pour tenter de remporter ce magnifique cadeau: 2 places pour le concert de Christophe Maé au Palio de Boulazac le 8 avril et l'intégrale en 4 CD de Christophe Maé

Christophe Maé, Talent de l'année © Radio France - M. GENON

Et ce n’est pas tout. A l'occasion de sa venue au Palio le 8 avril , vivez une journée spéciale sur France bleu Périgord avec Christophe Maé : interview, les tubes de l'artiste en version live toutes les heures , de quoi patienter jusqu'au concert. Bonne chance !