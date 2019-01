France Bleu Périgord vous offre votre pack VIP pour le 4ème festival Mondoclowns

On se déride les zygomatiques cette semaine dans le 24 gagnant de France Bleu Périgord qui vous offre votre pack VIP pour assister à la 4ème édition du festival Mondoclowns à Marmande.

Du lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2019, on joue ensemble au 24 gagnant de France Bleu Périgord qui vous offre votre pack VIP pour assister à la 4ème édition du festival Mondoclowns à Marmande. Dans votre pack, vos entrées pour le festival, la nuit d’hôtel pour 2, un cocktail dînatoire avec les artistes et vos entrées pour l’Escape Game "le musée des mystères", bref la totale. Le RDV pour jouer c’est à 11h sur France Bleu Périgord. Le 4ème festival Mondoclowns se tient à Marmande les 8,9 et 10 février 2019.

Dans le détail, le pack VIP MondoClowns/Office de Tourisme/France Bleu Périgord Val de Garonne, contient :

2 entrées pour le 4ème Festival Mondoclowns de Marmande vendredi 8 février à 20h30 avec accueil personnalisé au " Théâtre Comoedia ", 30 rue Léopold Faye, à Marmande.

", 30 rue Léopold Faye, à Marmande. 2 entrées pour le cocktail dînatoire avec les artistes et partenaires du festival après le show de vendredi.

La nuit du vendredi 8 au samedi 9 pour 2 personnes à " l’hôtel La Couronne " avec ses petits déjeuners copieux.

" avec ses petits déjeuners copieux. Une invitation à suivre la Parade Mondoclowns, le samedi 9 à 10h30 au départ de l’hôtel.

2 repas au Restaurant " l'Ô à la bouche " le samedi midi.

" le samedi midi. 2 entrées au "Musée des Mystères" (escape game) le samedi après-midi.