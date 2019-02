France Bleu Périgord vous offre votre séjour à Paris pour le salon de l'agriculture

View this post on Instagram

TADAAA ! Ou plutôt "MEEUUUH" ! On vous présente Imminence, la nouvelle vache égérie du Salon International de l'Agriculture. Déjà tout d'une vedette, elle se pavane sous l'œil de nos caméras. Vous viendrez la voir lors du #SIA2019 ? 😍 Ça tombe bien la billetterie est ouverte : rdv dans la description du profil !