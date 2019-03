France Bleu Périgord vous offre votre week-end gastronomique à la chartreuse du Bignac

Et si vous preniez un peu de temps pour vous faire du bien grâce à France Bleu Périgord qui vous offre un week-end gastronomique à la Chartreuse du Bignac.

Le "24 gagnant", c’est le quizz de fin de matinée de France Bleu Périgord. On joue avec l’actualité, le Périgord et la culture générale pour vous offrir votre week-end gastronomique à la Chartreuse de Bignac à Sain-Nexans. Au menu, le dîner, la nuit en chambre double, le petit déjeuner mais avant de vous évader en Périgord pourpre, tentez de vous qualifier pour la finale de vendredi. On joue ensemble au "24 gagnant" tous les jours à 11h sur France Bleu Périgord.

Il ne manque plus que vous à la table de la Chartreuse du Bignac

A proximité de Bergerac, au cœur du Périgord Pourpre, la Chartreuse du Bignac vous accueillera dans une ambiance raffinée et décontractée. Cette bâtisse du XVIIème siècle, restaurée dans le respect de la tradition, est une invitation à la détente, au repos et à la sérénité.

Ce sont Brigitte et Jean Louis Viargues, les propriétaires, vivant sur place, qui vous accueilleront personnellement.

A réécouter sur francebleu.fr, "Madame est servie", notre émission culinaire qui s'était rendue sur place pour découvrir la cuisine du chef Remy Le Charpentier.

Infos pratiques:

La Chartreuse du Bignac

Lieu-dit Le Bignac 24520 Saint-Nexans

Tél :+33(0)5 53 22 12 80 / info@abignac.com

GPS: 0° 33,7532 E, 44° 47,6124 N

Le plan pour y aller c'est par ICI.