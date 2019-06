Vivez le France Bleu Pétanque Tour du 1er juin au 15 septembre avec France Bleu Roussillon

France Bleu Roussillon et ses partenaires organisent la première édition d'un concours régional de Pétanque. Inscrivez-vous !

Le France Bleu Pétanque Tour c'est une compétition ouverte à tous, qui se déroule en 15 étapes du 1er juin au 15 septembre 2019 en itinérance dans tout le Pays Catalan.

Les étapes

Samedi 01/06 : TOULOUGES à partir de 10h en ouverture du Régional de Toulouges.

Dimanche 09/06 : ST GENIS DES FONTAINES, à partir de 10h en ouverture du Grand Prix de la ville.

Samedi 15/06 : COLLIOURE, à partir de 10h en ouverture du Grand Prix de la ville.

Vendredi 21/06 : SAINT ESTEVE, à partir de 14h la veille du Grand Prix de la ville.

Dimanche 30/06 : CANET EN ROUSSILLON, à 10h en ouverture du Concours du Comité.

Samedi 06/07 : THUIR à 10h, en ouverture du Concours départemental.

Samedi 13/07 : BANYULS à 10h en ouverture du Concours du Comité.

Samedi 20/07 : PRADES à 10h à Prades en ouverture du National Pau Casals.

Samedi 27/07 : ARGELES à 10h en ouverture du concours du Comité.

Samedi 03/08 : RIVESALTES à 10h en ouverture du National.

Samedi 10/08 : CERET à 10h en ouverture du National.

Jeudi 15/08 : LE BARCARES à 10h en ouverture du Régional.

Samedi 31/08 : LE BOULOU à 10h en ouverture du concours du Comité.

Samedi 07/09 : BAIXAS à 10h en ouverture du Concours du comité.

Grande finale dimanche 15/09 de 10h à 19 à Villeneuve de la Raho avec 32 couples vainqueurs et finalistes des étapes.

tu tires ou tu pointes ? © Getty

Un concours VIP et des récompenses exceptionnelles !

Le couple gagnant du France Bleu Pétanque Tour remportera une croisière Méditerrannée sur un paquebot MSC, pour 2 personnes pendant 8 jours en 2020.

La date sera fixée avec l'agence, départ de Barcelone ou de Marseille selon la disponibilité, accommodation en cabine intérieure, sur des programmes hors périodes de haute saison, pension complète à bord.

L'autre couple finaliste remportera un séjour au village de vacances "Marina d'or", pour 2 personnes, durant 5 jours, en 2020.

La date sera fixée avec l'agence hors haute saison, en pension complète, arrivée pour dîner et départ après de déjeuner, boissons incluses, 3 heures d’accès au centre de balnéothérapie.

Le règlement est consultable en ligne : le règlement sportif.

on se la coule douce en croisière ! © Getty

Quelles sont les conditions pour m'inscrire ?

Ce concours ouvert aux couples.

Le couple qui remportera la finale devra accepter de partager une chambre pour la croisière qui est offerte. Idem pour le couple finaliste qui partagera une chambre pour le séjour Thalasso en Espagne. Il est interdit aux joueurs licenciés à la FFPJP en 2017 et 2018 Le jour de la compétition les couples devront se présenter à 9h30 (sauf Saint-Estève à 14h) munis d’une pièce d’identité à jour et d’un jeu de boules par personne.

Le tirage au sort des parties et l’ordre des rencontres seront effectués sur place et en présence des participants par les organisateurs désignés du CD FFPJP Pays Catalan. L’arbitrage des rencontres sera assuré par un arbitre officiel désigné par le CD FFPJP Pays Catalan. Les équipes de type « doublettes formées » seront obligatoirement composées d’un couple d’adultes de 18 ans et plus.

Comment m'inscrire ?

Les inscriptions se font au standard de France Bleu Roussillon ou en remplissant le formulaire ci-dessous. Une sélection sera opérée parmi les personnes inscrites en fonction de leur domicile et de leur classe d’âge, ceci afin de :

Limiter les distances entre le domicile et les lieux d’étapes,

Afin de permettre à plusieurs classes d’âge d’être représentées à chaque étape.

