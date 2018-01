Basé sur un savant dosage de leurs tubes, des chansons extraites de l’album « Sardou et nous » mais aussi de leurs nouveaux morceaux, ce spectacle va vous entrainer dans l’univers des KIDS UNITED qui accueillent pour l’occasion de nouveaux copains sur scène.

Kids united nouveau spectacle © Radio France

KIDS UNITED et l’UNICEF avancent toujours main dans la main pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant. Une

partie des bénéfices de la vente des billets de concert est reversée à l’Unicef, afin de permettre aux équipes sur le

terrain de poursuivre et de renforcer leurs actions pour protéger les enfants vulnérables.

