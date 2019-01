France bleu Picardie vous offre vos places pour le nouveau spectacle des Chevaliers du fiel!

En janvier, les Chevaliers du fiel reviennent en Picardie. Les humoristes de France bleu installent leur "Camping car for ever" le mardi 29 janvier au Tigre de Compiègne et le mercredi 30 janvier à l'Elispace de Beauvais. Une tournée en partenariat avec France bleu.

Le Chevalier Show - Les Chevaliers du Fiel © Radio France - Christophe Abramowitz

Les chevaliers du fiel dans leur nouveau spectacle 2019

Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-car et se lancent dans l’aventure …

Et quelle aventure ! Ou va t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de rosé à l’arrêt ?

Après la croisière et le noël, les deux must de l’humour en France de ces dernières années, les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du camping-car …fou rire garanti.