France Bleu Provence en direct du Salon des Agricultures de Provence à Salon de Provence

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017, le Salon des Agricultures de Provence ouvre ses portes au Domaine du Merle à Salon de Provence. France Bleu Provence vous fait vivre l'évènement en direct.

Au cœur du premier département français producteur de fruits et légumes, pays d’élevage et de transhumance, Le salon des Agricultures de Provence est conçu comme une grande fête ouverte à tous.

Un Village de 150 producteurs, une ferme de 1500 animaux et plus d’une centaine d’animations vous attendent, dont de nombreux ateliers organisés pour les enfants.

Au programme : Des ateliers cuisine et gastrotomie, des défilés animalier et des animations autour des traditions taurines et pastorales.

France Bleu Provence est au cœur de l'événement

Vendredi 9 juin: venez assister et participer au Grand Mefi de 11h à 12h avec Laurent Menel

Samedi 10 juin : "On cuisine ensemble" de 9h55 à 10h40 et un fil rouge tout au long de la journée pour vous faire découvrir les coulisses du salon.

dimanche 11 juin: "Cap au Sud" les temps forts du Salon entre 11h et 12h30.

Salon des Agricultures de Provence - Mascottes - 9-10-11 juin

Salon des Agricultures au domaine du Merle Salon de Provence.