France Bleu Provence est partenaire des Libraires du sud à l'occasion d'Automne en Librairie du 10 au 13 Octobre dans notre Région.

À l'occasion d'Automne en Librairie, les Libraires du Sud vous font partager leurs découvertes littéraires du 10 au 13 octobre 2018. Venez assister aux rencontres, dédicaces, lectures, ateliers, apéros divers, expositions, romans, BD, jeunesse…

Dédicaces, Lectures, Ateliers, Surprises culinaires

Surprises et découvertes seront à l'honneur cette année, pour les petits et les grands. De nombreux invités présents pour cet événement, notamment Emmanuelle Houdart illustratrice jeunesse, Riad Sattouf (L'Arabe du Futur), Gauz, Diane le Feyer et Antoine Dole (Mortelle Adèle), et bien d'autres noms, tous réunis pour soutenir les librairies indépendantes.

Un programme riche vous attend à Marseille, Aix-en-Provence, Digne, La Ciotat ou encore Forcalquier. Venez débattre, écouter, et flâner autour d'un buffet dans votre librairie habituelle, et pourquoi pas, partir à la découverte des autres librairies de votre région Provence-Alpes-Côte-d'Azur?

Programme